ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ : ದೇಶ , ವಿದೇಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳು

ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ರೌಂಡ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Todays news stories in pics around the world : An army personnel talks on phone as he walks in the backdrop of sun set on the last day of the 11th Biennial Edition of AERO INDIA 2017 at Yelahanka Air base in Bengaluru and more stories from across the globe