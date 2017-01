ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ : ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸೊಸೆ ದೀಪಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ?

ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಈ ದಿನದ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಗಳು, ಟೂ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಚುಟುಕು ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

English summary

Today's Top News, Breaking News, News in Brief January 17: J Jayalalithaa, her niece Deepa Jayakumar is set to announce her political plans today. In the ruling AIADMK, a section sees her as the counterweight to Jayalalithaa's close friend Sasikala Natarajan