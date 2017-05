ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನೇ ವಿತರಿಸಿ ಎಂದ ಯೋಗಿ

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, May 1, 2017, 14:42 [IST]

English summary

Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, has allowed thousands of schoolbags emblazoned with images of his predecessor Akhilesh Yadav to be distributed in schools. The extraordinary decision is driven by financial prudence, say officials.