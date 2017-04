ಗಂಗಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಗಾ ನಡಿಯ ತಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆದರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In a bid to make Ganga pollution free, Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath has directed officials to start shifting leather industry units in a phased manner. The CM told officials that the shifting must take place at any cost and it should be ensured that no dirty and polluted water should flow into the Ganga.