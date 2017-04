ಇವಿಎಂ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ 'ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್' ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇವಿಎಂ ಗೊಂದಲ, ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುಣಾವಣೆಗೆ ಇವಿಎಂಗಳ ಜತೆಗೆ 'ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್' ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

The cabinet has cleared Election Commission’s proposal of buying new Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) machines on Wednesday morning. Which will be used in 2019 Lok Sabha elections.