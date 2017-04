ಲಡಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ: ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಮೂವರು ಯೋಧರು

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಡಾಕ್ ನ ಬಟಾಲಿಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 7, 2017, 12:19 [IST]

English summary

Three soldiers martyred in an avalanche, which took place in Batalik region of Ladakh district, Jammu and Kashmir, on 6th April. Both three were from Bihar, sources said.