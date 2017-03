ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಕಳಂಕಿತ ಸಚಿವ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಸಹಚರರ ಸೆರೆ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಣತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 17ರಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Three more accomplices of absconding rape-accused minister Gayatri Prajapati were today arrested by the UP Police in connection with the case against the SP leader.