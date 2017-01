ಪಂಜಾಬಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದ ವೇಳೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ!

ಪಂಜಾಬಿನ ಬಟಿಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

English summary

At least three persons were reportedly killed in a powerful blast in a car near a rally of a Congress candidate near Punjab's Bathinda city on Tuesday evening, police said.