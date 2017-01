ತಂದೆಯನ್ನು ಮಣಿಸುವುದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ತರದು: ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Contesting the election opposite to my father is inevitable, but if i win it won't fetch happiness to me says Uttar Pradesh Chief Minister AKhilesh Yadav.