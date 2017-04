ಇವಿಎಂ ದುರ್ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ: ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೀಗೇನಾ?

ಇವಿಎಂ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಿಎಂ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಹತ್ತು ದಾರಿಗಳಿವೆ, ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ.

English summary

In an exclusive interview with India Today, Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party (AAP) founder Arvind Kejriwal claimed there are ten ways to hack Electronic Voting Machines (EVMs).