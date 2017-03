ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೀಗಿತ್ತು!

ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅಖಿಲೇಶ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

It is very clear that, BJP National president Amit Shah had adopted new kind of tactics to bring great victory for his party in Uttar Pradesh Assembly elections. Here are some them.