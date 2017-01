ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಗಾಂಧಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರಾಟ!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಮೆಜಾನ್, ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರದ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

English summary

Despite of oppositions from Gandhi followers, the sale of controversial Gandhi slippers has been contineud in Amazon.