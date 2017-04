200ಕೋಟಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಗರಣ ಸ್ಪೋಟಿಸಿದ ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸ್

ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲಿಕರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Saturday, April 29, 2017, 10:30 [IST]

The Uttar Pradesh police busted Rs 200 crore petrol pump scam on Friday. In the scam that was busted in Lucknow, it was found that petrol pump owners had attached a chip to the pump which dispenses less fuel. It was found that petrol pump owners earned Rs 200 crore a month as a result of this technique.