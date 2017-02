ಕೊಲೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇನ್ಫಿ ಟೆಕ್ಕಿ ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳಿವು!

ಜನವರಿ 29ರಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪುಣೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಲೆಯಾದ ರಾಸಿಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ದೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 18:41 [IST]

English summary

"Someone is entering my work bay, I will call you back." - these are the words of Infosys techie Rasila Raju, who was murdered last sunday.