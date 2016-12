ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಸುದ್ದಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಣುಕು ನಕಲಿ

ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಣುಕು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸುದ್ದಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ತುಣುಕು ಎರಡೂ ನಕಲಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 9:31 [IST]

English summary

The Arving Kejriwal fake rape story is doing the rounds once again. Several persons on the social media and chat groups have once again started circulating a newspaper clip in which it is stated that during his IIT Kharagpur days he was accused of rape.