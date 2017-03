ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯೇ ಯೋಗಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ!

2013ರಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯಾನಂದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 1:25 [IST]

English summary

When Amit Shah was appointed General Secretary in-charge of Uttar Pradesh back in 2013, once he was travelling through a village but struck by the protesting mob. Then the Adityanath's devotees came to rescue Shah. Then he came to know the power of Adityanath.