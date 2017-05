ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ, ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವು

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಮೇ 1) ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಹಣ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಉಗ್ರರು ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, May 1, 2017, 18:21 [IST]

English summary

4 policemen and Bank staff were killed after suspected terrorists attacked a cash van outside Jammu and Kashmir bank's Kulgam branch in south Kashmir, police said.