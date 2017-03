ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಕೆ-47 ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾದ ಉಗ್ರ

ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಕೆ-47 ಕಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೈಫಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಂದೂಕು ಕದ್ದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 9:38 [IST]

English summary

Two terrorists snatched an AK-47 rifle from a policeman in Jamnu. While one fled with the rifle the other has been arrested.