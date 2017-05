6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉಗ್ರರು

ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮೇ ನಡುವೆ 13 ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾಗಿವೆ.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 9:37 [IST]

In the past six months, terrorists in Jammu and Kashmir have looted a total of Rs 90.08 lakh from various banks. The terrorists have been resorting to bank robberies of late in a bid to fund their operations and the modus operandi was invented to beat demonetisation.