ಕುಪ್ವಾರಾ ದಾಳಿ: ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಸೇನೆಯ ಮೂವರ ಬಲಿ, 2 ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ

ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ರೇಖೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಕುಪ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಚೋಕಿಬಾಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 8:15 [IST]

An Indian Army camp in Jammu and Kasmir was attacked early today morning. As per latest reports, the encounter is still on. Two terrorists have already been gunned down.