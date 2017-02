ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಹಾಕಿ ತಾಯಿಯೇ ಕೊಂದಳು!

ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಪತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಹಾಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 16:23 [IST]

In a gruesome incident, a tribal woman in Telangana killed her newborn girl child by feeding milk laced with pesticides as her husband had threatened to divorce her if she delivered another daughter.