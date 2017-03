ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 30 ಕೋಟಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟ ತೆಲಂಗಾಣ

ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ರ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆ.ಸಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಸರಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ.

English summary

Chief Minister of Telangana K. Chandrasekhar Rao allocated Rs. 30 crore for the welfare of journalists in his 2017-18 budget.