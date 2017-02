ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ!!

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ವಾರಂಗಲ್ ಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್; ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೂಟ್ ನಿಂದ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ; ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದ ಬಸ್.

English summary

In a shocking incident near Hyderabad, a luxury bus belongs to Telangana State transport department completely burnt due to short circuit. No causalities as all the passengers managed to escape from the bus.