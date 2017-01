ಈ ಹುಡುಗನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಗಾತ್ರದ ಗೆಡ್ಡೆ!

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗೆಡ್ಡೆ; ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 16:21 [IST]

Doctors of Delhi's Loknayak Jayaprakash Narayan hospital successfully removed the tumour weighing about 750 gms from a unnamed 17 year old boy.