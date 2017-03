ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ

ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 11:18 [IST]

English summary

The Uttar Pradesh police have launched a major manhunt to track down minister Gayatri Prajapati who is accused of rape. Separate teams have been formed to track down the minister who has not yet been removed from the Akhilesh Yadav cabinet.