ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ, ರಾಯಲ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು ಸವಾರಿ!

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (ಟಿಡಿಪಿ) ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಪಕ್ಷ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Telugu Desam party managed a clean sweep in the Andhra Pradesh MLC elections on Monday winning all 9 seats. While Chandrababu Naidu's party won the seats from Srikakulam, East Godavari, , Chittoor, Anantapur and two seats of West Godavari unanimously, they managed to bag seats in Kadapa, Kurnool and Nellore districts that are traditional strongholds of Jagan Mohan Reddy's YSR Congress.