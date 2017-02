ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಲಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಐಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು.

Story first published: Saturday, February 4, 2017, 9:20 [IST]

English summary

A 23-year-old techie working with Tata Consultancy Services or TCS allegedly committed suicide at his apartment in Pune on Thursday. Police said Abhishek Kumar, who was from Kanpur, was found hanging from the ceiling fan of his rented apartment.