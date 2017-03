ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್!

ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಅದೂ ಭಾರತೀಯರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿಯರನ್ನೂ ಕಂಗಾಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 9:30 [IST]

The Islamic State has released a graphic in which it lists out a major plan for India. Agra istishhadi or seeker of martyrdom, it says in a graphic. The target is the Taj Mahal in Agra, reported SITE Intel Group. The graphic which was released and posted on Telegram on March 14 2017 shows a fighter holding an rocket-propelled grenade (RPG).