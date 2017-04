ಮತಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್!

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ದೋಷದಿಂದಾಗಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಉತ್ತರಾಖಾಂಡ್ ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

English summary

The Uttarakhand High Court on Thursday issued notices to the Central Election Commission (EC), the State Election Commission and Bharatiya Janata Party Vikasnagar MLA M.S. Chauhan.