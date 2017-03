ಅಜ್ಮೀರ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಸ್ವಾಮಿ ಅಸೀಮಾನಂದ ಖುಲಾಸೆ

2007ರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರ್ ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ತಿ ದರ್ಗಾದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ; ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಈಗ ತೀರ್ಪು.

English summary

Swami Aseemanand has been acquitted in the 2007 Ajmer blasts case. The special National Investigation Agency court however found three persons guilty in the case. The court held the deceased Sunil Joshi, Bhavesh and Devendra guilty in the case.