ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೈಸೂರು

2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Happy to announce results of #SwachhSurvekshan2017 survey. I would call these results as ‘Citizens’ Verdict’ on sanitation in Urban areas! pic.twitter.com/YbYfD3n57s

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:06 [IST]

English summary

Madhya Pradesh on Thrusday had its moment of pride as Indore and Bhopal featured on the top two spots of India's cleanest cities. The list was based on a massive survey, Swachh Sarvekshan 2017, Mysuru slipped to No 5. rating the cleanliness efforts put in by the municipalities in 500 Indian cities.