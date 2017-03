ಲಕ್ನೋ: ಅವಿತು ಕುಳಿತ ಉಗ್ರನ ಬೇಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುತ್ತುವರಿದ ಕಮಾಂಡೋಗಳು

ಲಕ್ನೊ, ಮಾರ್ಚ್ 7: ಲಕ್ನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ ಅವಿತು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದು ಉಗ್ರ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಆಗಾಗ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನನ್ನು ಸೈಫುಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಖಾಂಡ್ವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Latest visuals from Thakurganj area of Lucknow, where a suspect is holed up by UP ATS (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/AjFekQmsNV