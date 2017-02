ಜೈಪುರದ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಂಕಿತ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಬಂಧನ

ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 11 ಜನರಿದ್ದ ಶಂಕಿತ ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಜೈಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

English summary

Jaipura police has arrested a suspected spy from Pakistan near Jaisalmer of Jaipur on Sunday. This is the second incident within one week of time as police arrested 11 men team suspected spies trained from Pakistan's ISI.