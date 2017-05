ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಐಎಸ್ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಬಂಧನ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಗುಪ್ತಚರ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶಂಕಿತ ಐಎಸ್​ಐ ಏಜೆಂಟ್​ನನ್ನು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಸುಮಾರು 120 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ ಫೈಜಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A suspected agent of Pakistani intelligence agency ISI was arrested on Wednesday in Faizabad in Uttar Pradesh by the Anti-Terrorism Squad in coordination with Military Intelligence, police said.