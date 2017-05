ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋದ ಯುವತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ: ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವಾಗತ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 25: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿ ಉಜ್ಮಾ, ಮೇ 25ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಷಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್, ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಉಜ್ಮಾ ಅವರಿಗಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಖೇದವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೆಳೆಯ ತಾಹಿರ್ ಅಲಿ ಎಂಬಾತನ ಜತೆಗೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಉಜ್ಮಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಉಜ್ಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಧೂತಾವಾಸಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.[ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿಗೆ ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ?]

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಆಕೆ, ಅದೊಂದು ದಿನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಧೂತಾವಾಸಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಯುವತಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಧೂತಾವಾಸದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದರ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಆಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನೂ ಹೂಡಿದ್ದಳು. ಆ ಕೇಸು ಜಯಿಸಿರುವ ಆಕೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.[ಐದನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ವರನಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು]

Uzma - Welcome home India's daughter. I am sorry for all that you have gone through.