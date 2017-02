ಜಯಲಲಿತಾ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿಕ್ಕಿದ ಶಶಿಕಲಾ

ಜೈಲುಪಾಲಾಗುವ ಮುನ್ನ 'ಅಮ್ಮ'ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಪಟಾಲಂ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕರಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಏಳುವ ಮುನ್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಊರಿದರು.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 12:07 [IST]

English summary

Supreme Court of India has lashed out at Sasikala Natarajan to surrender before court in Bengaluru now itself. Sasikala, 2nd accused in disproportionate assets case had sought time to surrender before court citing personal reasons.