ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ರಚನೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಕೈಗೂಡುತ್ತಾ?

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ರಚಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, March 13, 2017, 21:55 [IST]

English summary

The Supreme Court on Tuesday (Mar 14) will hear a petition filed by the Congress challenging the swearing in of Manohar Parrikar as the Chief Minister of Goa.