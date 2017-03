ಕೋಲ್ಕತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕರ್ಣನ್ ಗೆ 'ಸುಪ್ರೀಂ' ವಾರೆಂಟ್

ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವಾರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಣನ್.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 11:48 [IST]

English summary

The Supreme Court has issued a bailable warrant against Justice C Karnan in a contempt case. The case was taken up suo motu by the Supreme Court. Justice Karnan had defied the SC order and failed to appear before the bench.