ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ತೀರ್ಪು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪ್ರಕರಣದ ಶೀಘ್ರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Supreme Court of India has declined any urgent hearing in the Babri Masjid-Ram Mandir dispute case. The apex court has turned down any outside intervention in the case and has questioned petitioner Subramanian Swamy’s role in the whole case.