ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ: ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I congratulate the team of scientists who worked hard for the successful launch of South Asia Satellite. We are very proud of them. @isro

Story first published: Friday, May 5, 2017, 18:08 [IST]

English summary

ISRO launches South Asia Satellite GSAT-9 from Andhra Pradesh's Srikharikota. Prime minister Narendra Modi congradulated ISRO scientists’s for their successful launch in his twitter said that, “I congratulate the team of scientists who worked hard for the successful launch of South Asia Satellite. We are very proud of them,”