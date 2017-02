ಟಿಡಿಕೆ ಬುದ್ಧು ಪಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಜೈಲು ಸೇರಬೇಕು : ಸ್ವಾಮಿ

"ಎಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ? ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಸರಕಾರ ರಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೊಂಬಡಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರೇ ನೀವು" ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 13:12 [IST]

English summary

BJP leader from Tamil Nadu Dr Subramanian Swamy says it is time for TDK, Buddhu, PC, BC, Tata to go to jail, after Supreme Court convicted Sasikala Natarajan in disproportionate assets case filed by him in 1996. By the way, what is the meaning of these abbreviations?