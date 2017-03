ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ: ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ರಾಮಮಂದಿರದ ಕನಸು

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆಯೇರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಜಪ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ.

On March 21st I will go before SC and ask for early day to day hearing of the Ram Mandir case. I expect now UP govt will not oppose me.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 12:12 [IST]

English summary

Subramaniyan Swamy tweets as, on March 21, he will be filing plea in Supreme court seeking early day to day hearing of Ram Mandir Case. And he hopes this time there will be no disturb from UP government.