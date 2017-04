ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ ಆದೇಶ

ಶಾಲೆಗಳು ಇರುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದೇ ಹೊರತು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

CBCE orders its schools, not to sell text books, note books and uniforms in thier premises and even should not give instruction to students to get books or uniforms from selected shops.