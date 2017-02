ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ 85 ಇಳಿಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೋದಿ ಸರಕಾರ

ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಶೇ 400ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಿಂದಲೇ ಈ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

In a major relief to lakhs of cardiac patients, the government today cut prices of life—saving coronary stents by up to 85 per cent by capping them at Rs 7,260 for bare metal ones and Rs 29,600 for drug eluting variety.