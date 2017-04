ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಾಮನವಮಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ, ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದವು.

English summary

Sri Ramanavami celebrated on April 5th, 2017. In Ayodhya, Sri Rama's birth place, thousands of people participated in pooja and other celebrations. Not only in Sri Rama temples, the various worshiping places which are related to Sri Rama namely Hanuman, Incarnations of Lord Vishnu also celebrated Sri Ramanavami.