ಅಖಿಲೇಶ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೀಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಭವಿಷ್ಯ

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು ಹಳೆ ಕಥೆಯಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಣಕು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ ಭವಿಷ್ಯ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನಿದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ...

Story first published: Friday, February 17, 2017, 12:54 [IST]

UP Assembly Election 2017 Results Prediction. Akhilesh Yadav will return as Uttar Pradesh CM predicts a spoof video.