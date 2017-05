ಇಂಥವರನ್ನು ಇನ್ನೈದು ವರ್ಷ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿ!

ಲಕ್ನೋದ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಹಸಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ರಾಜೀವ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯವರೆಗೂ ಚಿತ್ರ ಸಮೆತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 15:29 [IST]

English summary

SP MLAs display placards and raise slogans during the Governor's address to the first sitting of the 17th Uttar Pradesh Assembly in Lucknow on Monday (May 15th)