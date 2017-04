ಇನ್ನು, ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ!

ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಇಲಾಖೆ, ಇನ್ನು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಎಸ್ಐ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

In a desperate attempt to save the Taj Mahal from further degradation, the Archaeological Survey of India (ASI) is coming up with a new plan— no touching the monument anymore. The idea behind the plan is to prevent pollution of the Taj Mahal.