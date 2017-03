ಆನ್ಲೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ದಾಯ!

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ 2016 ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The railways will soon move towards Aadhaar-based online ticketing system to prevent touts from blocking bulk tickets, end fraudulent bookings and curb cases of impersonation.