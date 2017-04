ಆಜಾನ್ ಚರ್ಚೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?

ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ರ ಆಜಾನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪರ-ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 14:15 [IST]

English summary

Azan statement by siger Sonu Nigam is most discussing. It would be interesting to look into guidelines issued by both the Supreme Court as well as the Bombay HC. In the year 2005, the SC of India had issued guidelines which included restrictions on the use of loudspeakers in public spaces at night to bring down the decibel levels.